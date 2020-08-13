T字路口常出現事故，高市交通局近日完成調整222處T字路口待轉區機車及行人時相早開設計，每月平均肇事件數降低約2成。後續評估將在一般十字路口採行人早開設計，提升行的安全。

交通局分析，T字路口事故主要為待轉區機車在路口內，與對向轉彎車發生側撞事故，另外行人在轉角處與轉彎車發生側撞事故也相當常見。因此，設置綠燈早開讓待轉區機車與行人提早起步。

交通局指出，T字路口待轉區車流並非持續不斷，第一波車流過後即無車流，透過調整時相，後續對向轉彎車起步時，待轉區機車大多已通過路口，行人也已步行進入路口中，減少衝突情況。

交通局比較調整前、後每月肇事案件數，降低約2成，像是在高鐵／重忠、大順／裕誠、中華／青海等路口，時相調整後平均每月肇事數都明顯降低。

好市多高雄大順店人潮眾多，等候排隊進停車場車輛外溢至道路，影響行車效率及安全。交通局也宣布，15日起，嚴禁進入停車場車輛占用行人穿越道與機慢車道，違反規定將由警方逕行取締或強制驅離。另外，業者設置「賣場車位已滿時勿排隊以免受罰」標誌提醒顧客及派員強制驅離。

(中時 )