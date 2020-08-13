正修科大13度榮獲「產學合作績優單位獎」，校長龔瑞璋領獎時表示，自1995年以來，正修已13度榮獲「產學合作績優獎」，獲獎單位每隔一年才能再提出申請，換算起來已26年，產學成果廣受各界好評。

正修科大連續26年獲頒「產學合作績優單位獎」，得獎事績主要有，高等教育評鑑中心辦理大專校院產學合作績效評量，採用三大產學構面「爭取產學經費與效率」「產學合作參與廣泛程度」、「智權產出成果與應用效益」評量，另公布「爭取企業機構產學經費與效率」頂尖學校，正修96-100年度產學績效榮獲高等教育評鑑中心產學合作績效評量三構面、兩指標共11次第1名，並4度榮獲產學績效「頂標學校」殊榮。

辦學績效方面，正修科大95-106年度連續12年榮獲教育部「獎勵科技大學及技術學院教學卓越計畫」經費合計7億1000萬元；101-106年榮獲教育部「發展典範科技大學計畫」經費合計4億1280萬元；107-108年榮獲教育部「高等教育深耕計畫」4億162萬元；108年遠見雜誌調查「技職大學」排名第9、「推廣及產學收入」排名第17，技職體系排名第3。

設立14項職類22個職級技能檢定術科合格場地，並為即測即評即發證中心，協助政府辦理技能檢定，108年度承辦勞動部委託各類技能檢定總經費超過1000萬元，服務應檢人次超1萬人次。

結合跨校資源攜手產學研發並強化與區域產業連結，積極爭取與區域產業建立密切的產學合作關係，近3年辦理產學合作研究發展類及技術發展類共2155件，經費8.5億元。

配合政府政策、產業升級及社區發展需求，營造終身學習環境，服務大高雄地區民眾，規劃有助產業升級、第二專長訓練或在職人員職業訓練，近3年辦理產學合作職業訓練類280件，職業訓練類經費2.34億元。

(中時 )