彰化銀行響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，繼北門分行都市更新案於去年年底開工興建後，天津街都市更新案於13日舉行開工動土典禮。

彰銀天津街都更案建築物原為員工宿舍，屋齡逾50年，為活化資產，提高資產使用效益，於2011年同意參與由「大陸建設公司」擔任實施者之都市更新案，歷時近8年，在2019年7月權利變換計畫經台北市政府核定公告，並於同年12月取得建造執照，預計將於2023年底完工。

本都更案基地占地531坪，彰銀占比近3成為最大地主，土地使用分區為第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度19.31％，由「PGA周簡建築師事務所」周夢龍建築師負責規劃設計，將興建地下5層/地上23層之鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數近6,500坪，設計規格將以取得綠建築銀級標章為目標。

本都更案預期完工後，除為天津街老舊市容增添新風貌外，將藉由建築量體退縮6公尺，留設安全人行空間，以改善天津街街道狹窄及人車爭道的問題，進而提升防救災機能，建構舒適的都市環境。

彰銀未來預計將可分回之建物1、2樓規劃作為金融科技分行，其餘部分則為自用或出租，以增裕營收。

彰銀因歷史悠久，老舊行舍眾多，為提升銀行資產使用效益及配合政府推動都更、危老改建政策，將活化資產列為年度重點工作，積極重建部分老舊行舍，並以自有房地參與改建，目前除了「北門分行行舍」及「天津街宿舍」外，還有兄弟飯店附近的「城東分行」及位於新北市的「板橋府中路」都更案正在進行，以及台北市「延平南路」房舍亦規劃整合中。另在危老改建方面，還有南京西路的「建成大樓」一案。

彰銀未來將持續推動都更、危老，藉由容積獎勵措施，提高更新後不動產之利益，達到資產使用最大化效益，進而共創都市及產業新風貌。

(工商 )