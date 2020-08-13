全球遊戲業二哥網易13日公布第二季財報顯示，當季營收為人民幣（下同）182億元，優於市場預期的170.12億元，2019年同期為187.69億元。其中，線上遊戲服務營收為138億元，年增20.9％。

新浪財經報導，網易旗下線上教育平台網易有道於同日公布2020年第二季財報顯示，當季營收為6.23億元，年增93.1％，低於市場預期的6.29億元。第二季淨虧損為2.26億元，市場預期的淨虧損為2.21億元，2019年同期淨虧損為1.02億元。

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