網易Q2營收人民幣182億元 優於市場預期 17:092020/08/13 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球遊戲業二哥網易13日公布第二季財報顯示，當季營收為人民幣（下同）182億元，優於市場預期的170.12億元，2019年同期為187.69億元。其中，線上遊戲服務營收為138億元，年增20.9％。 新浪財經報導，網易旗下線上教育平台網易有道於同日公布2020年第二季財報顯示，當季營收為6.23億元，年增93.1％，低於市場預期的6.29億元。第二季淨虧損為2.26億元，市場預期的淨虧損為2.21億元，2019年同期淨虧損為1.02億元。 (工商 ) #全球 #網易 #市場預期 #淨虧損 #第二季 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－半導體通路業景氣優於預期 04:102020/08/13 專題周報 投顧喊買 矽創智伸科認購熱 04:102020/08/13 證券．權證 金像電出貨旺 Q2獲利創新高 04:102020/08/13 證券．權證 上銀、亞德客 自動化商機發酵 04:102020/08/13 證券．權證 東台、程泰 上半年營運兩樣情 04:102020/08/13 證券．權證 騰訊軟銀加持 貝殼找房今在美上市 04:102020/08/13 全球財經 《集中市場》台積甩尾護10日線 三大法人買超62.36億元 15:232020/08/13 財經 《半導體》記憶體模組廠Q2獲利縮水 宇瞻看H2市況保守 13:242020/08/13 財經 《電腦設備》樺漢Q3營收估季增1成 全年向上目標不變 07:442020/08/13 財經 華碩Q2爆賺 樂觀到明年 04:102020/08/13 財經要聞 財經熱門新聞 抖音海外版TikTok為何暴紅 達人曝日進斗金的秘密 - 財經 快訊》和碩宣布併購鎧勝 將子公司私有化下市 - 即時 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 來台近20年還是撤走 德意志證券17日熄燈 - 即時 - 工商 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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