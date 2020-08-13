資服廠緯創軟體（4953）走過上半年的疫情衝擊，第二季稅後淨利1.47億元，寫歷年單季新高，每股盈餘2.22元。展望下半年，緯軟董事長蕭清志表示，上半年有疫情衝擊，但谷底已過，加上疫情回穩，預期下半年來自金融業、電信業的成長動能最大，下半年整體表現審慎樂觀。

與今年第一季相比，緯軟第二季營收逐漸回溫，單季營收12.88億元，季增13％，毛利率達29.3％，較上季成長7.7％。單季營業利益率達12.8％。第二季淨利為1.47億元，淨利率達11.4％，每股盈餘2.22元。

蕭清志表示，因為中國區的總部位於湖北武漢，第一季受到新冠肺炎疫情衝擊最大，但是公司反應快速，至三月時復工率已達九成，第二季狀況逐漸好轉，6月營收已經回到去年單月營收水準。而疫情影響客戶復工狀況，第一季部分專案延至第二季完成驗收，帶動第二季單季毛利率、營益率、淨利率大幅成長。

今年上半年緯軟營收24.27億元，年減10％。毛利率25.6%、營益率9.5％；上半年淨利為2.11億元，年減7％；淨利率年增0.3個百分點至8.7％。上半年每股盈餘為新台幣3.18元。上半年營收雖受新冠疫情影響而縮減，但因為緯軟持續調整管理績效，重視獲利能力，上半年三項利潤比率均創歷年最佳表現。

蕭清志表示，緯軟客戶主要產業別為IT高科技、金融、電信產業、和製造業，較不受單一產業景氣波動影響。今年疫情為全球經濟帶來不確定因素，但緯軟一來從事的IT服務，在客戶允許的情況下，可進行遠端工作。

此外，緯軟的主要客戶受AI、大數據、金融科技、物聯網、和5G應用等新興科技驅動的IT需求，目前看來熱度持續。長期來看，看好IT產業前景樂觀，短期將審慎關注市場需求及疫情變化，下半年營運穩健成長。

展望下半年，緯軟看好金融、電信業以及5G商轉後帶來的新應用，而今年市場動盪，緯軟也將改變過去追求營收大幅成長的策略，改以較保守的步伐前進，並聚焦開發大型客戶，以追求穩定獲利。

(工商 )