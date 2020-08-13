高雄市長補選投票倒數，民進黨候選人陳其邁酸國民黨不賄選就不會選，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲13日回說，所以民進黨很會選就很賄選？

補選大戰在即，各陣營炮火猛攻，國民黨候選人李眉榛酸說這次選舉最大體驗，就是有錢人跟窮人的差別，陳其邁反擊，國民黨大概是全世界最有錢的政黨，過去大家也在批評國民黨「不賄選就不會選」。

柯文哲今午出席智慧城市首長高峰會線上論壇時對此回應，所以民進黨很會選就很賄選，還怎樣，媒體追問是會選還賄選、有影射什麼嗎？柯回：「你在問什麼我也不曉得，沒有影射什麼是你問我，我回答。」

此外，柯文哲昨接受媒體專訪時，對陳其邁說出「後面一拖拉庫的利益結構」、「政治包袱」，陳其邁陣營回嗆，台北市最具爭議的巨蛋復工背後有沒有龐大的政治利益、利益結構呢？柯文哲應該向台北市民說清楚。

柯文哲回應，大巨蛋有沒有利益團體，「我不敢講，但就算有也不是我，我是做苦工善後的」，請搞清楚。

(中時 )