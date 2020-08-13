樂天桃猿在8月15日、8月16日舉行Rakuten Girls辣酷甜趴，三大醬料又「辣」又「酷」又「甜」，對於樂天女孩的喜愛不藏了！將推出等身壓克力材質160公分人形立牌展開義賣，讓喜愛她們的球迷朋友帶她們回家，販售所得全數捐給佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院「捐贈骨髓幹細胞中心」。

這回換添辣醬料，辣醬料第五罐之帶我回家，在主題趴登場。隊長苡萱、筱晴、慧慧、琳妲、孟潔、宣琳、筠熹、羚小鹿、語芯、Abu'u、若潼將合體「地上嬌」在15日五局中場PK來自曲羿、YURl、菲菲、倪暄、慕霏、沐妍、凱莉絲、艾璐、籃籃、卉妮所組成的「天菜美」，也將推出等身壓克力材質人形組成迎賓拍照區，火辣的人形座高160公分並在賽前展開義賣，讓喜愛她們的球迷朋友帶她們回家

幾乎等身壓克力材質人形義賣將分成Rakuten Girls以及桃猿男兒兩波，160公分高Rakuten Girls壓克力材質人形座預料將是「辣酷甜趴」活動的一大亮點，這一批幾乎等同真人身高的人形座將在15日賽前進行義賣，隊長苡萱、副隊長曲羿、Yuri、羚小鹿、孟潔、沐妍、琳妲與籃籃將拍賣自己的親筆簽名等身壓克力材質人形座，販售所得全數捐給佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院「捐贈骨髓幹細胞中心」。「辣酷甜趴」結束後，其他女孩人形座也將在樂天市場上架義賣，這是所有Rakuten Girls的愛心，也希望球迷朋友共襄盛舉！

以女孩的力量集結義賣資源幫助弱勢一直是辣蜜趴以及辣酷甜趴的傳統亮點，「辣酷甜趴」當日活動除了仍由Rakuten Girls帶領球迷應援加油之外，更設計了球迷朋友可以在局間於舞台區和Rakuten Girls進行甜蜜刺激的小遊戲，有機會獲贈由Rakuten Girls親簽的辣酷甜禮，又辣又甜蜜！

「愛的人形帶我回家」義賣時間將在8月15日(六)賽前16:15分於東區舞台舉辦，第二波人形座桃猿男兒版則是預計在阿迷趴賽前展開義賣，歡迎大家共襄盛舉。

(中時 )