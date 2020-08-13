2020中華職棒例行賽於12日至16日移師花蓮，由統一7-ELEVEn獅展開主場5連戰，而首場回饋列車活動也同步於花蓮正式啟航，今(13)日舉行贈球活動，由聯盟吳志揚會長親自致贈11箱職棒比賽用球，共1,320顆予花蓮縣基層棒球隊，希望藉由致贈棒球用具的方式，幫助各級學校發展基層棒球。

今（13）日舉辦贈球活動，期待藉由致贈棒球用具的方式拋磚引玉，幫助各級學校發展基層棒球，為台灣棒球盡一份心力。會中由吳志揚會長親自致贈11箱中職比賽用球，共1,320顆棒球予花蓮當地基層棒球隊，包含中原國小、新城國小、光復國小、玉里國小、瑞穗國小、中正國小、瑞穗國中、花崗國中、四維高中、化仁國中及光復國中等11所學校。吳志揚會長表示，聯盟一向關心基層棒球，這幾年也與花蓮縣政府保持良好互動。感謝花蓮縣政府重視棒球，培育許多棒球好手，期待能在職棒的舞台上看到更多來自花蓮的球員成長茁壯。

花蓮縣教育處饒忠代理處長親自出席，以行動支持台灣棒球，並與中華職棒吳志揚會長一同為中職31年回饋列車首航揭開序幕。饒忠代理處長除了感謝中職選擇花蓮作為回饋列車首站，提供豐富的職棒資源，也勉勵小球員好好珍惜及使用職棒比賽用球，未來有機會能夠成為優秀的職棒選手。

中華職棒31年回饋列車。（中職提供）

中華職棒大聯盟回饋列車自2002年起巡迴台灣各地，至今已邁入第19年，走訪超過250間學校。一路走來深獲各界支持，集結各方資源，挹注能量予需要幫助的學校發展基層棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望，協助各地基層棒球蓬勃發展。中華職業棒球大聯盟連續兩年以花蓮縣為回饋列車首站，傳承台灣棒球的精神，持續實現競技棒球向下紮根的願景。

回饋列車棒球教室活動將於14日在化仁國中登場，由馮勝賢秘書長與統一7-ELEVEn獅隊高志綱首席教練，親自指導小球員棒球知識，透過職業級現場教學，傳授棒球經驗，提升小球員自身球技。

(中時 )