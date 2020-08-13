屏東縣政府為促成在地工商產業與大學產學交流，13日在縣府大禮堂舉辦屏東縣產學媒合會，邀請縣內4所大學及工研院共17位學者專家發表其研發成果，吸引縣內近百家廠商前來探詢合作機會。縣長潘孟安期待透過縣府首次建構的產官學媒合平台，讓更多企業廠商有效率的找到理想的技術與合作對象。

潘孟安表示，縣府近年來透過成立單一窗口積極招商，不僅成功媒合縣內4大工業區163公頃閒置土地引進廠商進駐，且打破過去業者單打獨鬥，由縣府跨出第一步整合搭起產官學媒合平台，潘縣長感謝學界願意將畢生研究的智慧結晶成果，分享給業界，提昇產業食品加工突破及智慧化技術管理等，為屏東創造經濟發展。

潘孟安強調，屏東縣除了主要的食品加工業，另外諸如鋼鐵業、生技業或是其他加工製造業在屏東也都有發展潛力，這次產學媒合會由縣政府工商發展投資策進會聯繫，希望藉由公部門所提供的平台，能夠讓產業與學界交流，甚至進一步促成合作的機會，未來也希望能持續並擴大辦理。

屏東縣工商發展投資策進會首度策劃這次媒合會，總幹事李清聖表示，籌劃媒合會初衷起於潘縣長重視中小企業，另外則是工策會持續訪視縣內中小企業並了解其問題與需求，加上縣內各所大學都希望藉由合適平台協助企業取得教授們的研發成果以鼓勵新創產業發展，於是在產官學研合作努力下辦理本次活動，為工商產業注入活水。

這次媒合會發表研發成果的17位學者專家，包括屏東科技大學、屏東大學、美和科大、大仁技大及工研院中分院，研發成果從農產品加工開發、農業廢材利用到機械器材診斷技術、軟體程式等，例如台灣藜創新產品開發、高效率、低成本氬弧銲接技術、機台設備異常診斷技術、山蘇格外品加值技術、及咖啡果全材利用等，都引起業界合作興趣。

報名參加媒合會廠商近百家，多為縣內各產業園區內食品加工業者，業者對於將來導入更有效率的生產技術或是製造新產品抱持樂觀，也對縣政府出面舉辦媒合會表示肯定。工策會表示，為促成縣府、工商產業與學界更深化交流，在媒合會之外，仍將繼續推動學界與企業的交流互動，打造一個順利運作的產官學合作平台。

(工商 )