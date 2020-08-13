時序來到8月，到年底僅剩5個月，受疫情影響，全球股市今年來表現劇烈震盪，金融市場瞬息萬變，投資人該如何因應。根據群益投信統計資料顯示，近十年歷年的8月到12月，歐美成熟股市普遍表現佳，新興股市則是以大陸、巴西、印度的表現相對看好，針對這些股市相關基金，投資人可以把握進場時機。

群益投信表示，統計近十年每年8月到當年底12月全球主要股市平均表現，前10名依序為費城半導體指數7.7％、日本6.29％、紐西蘭4.53％、NASDAQ指數4.42％、道瓊指數4.11％、上海綜合4.08％、S&P 500指數3.51％、巴西3.39％、德國3.06％、印度2.42％。其中，歐美日成熟股市占7席，新興股市占3席，美股四大指數全數上榜整體表現相對佳。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，美股企業財報接近尾聲，從已公布財報的S&P 500指數成分股企業中，有八成左右的公司業績表現都超出了先前大幅下調後的預估值，平均獲利比預期高出22.5％，為有紀錄以來最高，表現不差。

後市來看，疫情發展、就業和經濟活動恢復狀況、政府是否有更多財政支出、美國總統大選消長仍須觀察，加上美股短線漲多技術面或有壓力，因此操作上仍須提防波動，建議採分散產業配置，可持續聚焦趨勢較佳，具創新能力及產業競爭力，如：資訊科技、醫療保健、消費、通訊服務等。

群益工業國入息基金經理人陳建彰強調，成熟工業國股市中估值仍便宜的高股息股票，可以享受股價成長性與股利保護的雙重優勢。建議息收較高且波動性較低之特別股比重可以維持，產業別上則偏重醫藥、必須消費及公用事業股，以穩健操作為原則。

觀察2008年金融海嘯以來，美股S&P 500指數明顯重挫的期間，各區域、國家或低波動的股指也都下挫更甚，在歷經金融風暴前後的美股多頭期間，美股基金所帶來的穩健效益，投資人不可輕忽。

(工商 )