日前有網友到中部一水上樂園戲水，卻遭到一群變態男子摸臀騷擾，於是在《DCARD》論壇PO文提醒其他女生要小心注意，此事引發眾多網友撻伐。結果有另一名女網友也轉發該文章透露，在同一個地方被用力拉扯比基尼綁帶、小背心肩帶，同時附上影片和數張截圖，懷疑是同樣的一批慣犯。

原po表示，自己是7月30日去這個水上樂園遇到騷擾的，從留言處發現7月29及31日也都有人受害，懷疑可能是與樂園最近推出的優惠有關，「同一群可能19歲以下免費或7月壽星20元的人，每天都去做一樣噁心的事情」。

原PO也在《DCARD》論壇轉發原文表示，這個影片是她的朋友原本在前面錄影人工海嘯，海嘯退去後她轉過來混亂中錄到的畫面，而她截取了最關鍵的那段。當時大海嘯滅頂，有人很大力的扯了她的比基尼綁帶和外面小背心肩帶，但是海嘯退去，當她站穩後轉頭卻沒看到任何人。因為沒有直接被碰到胸部，而且現場有很多小孩，所以她當下心想，可能是有小朋友被浪捲走時隨機抓東西不小心拉到的。

很明顯有一隻手伸出來拉扯原PO的比基尼肩帶。（圖／翻攝自Dcard）

但事發後幾天，原PO在整理照片時偶然發現這則影片，並在《DCARD》看到許多人都發生同樣的事，才意識到自己真的被性騷擾，決定公布影片，提醒大家要注意周遭，以免受害。

影片及截圖畫面中可以看出，在海嘯來襲時，有幾位膚色黝黑、身材壯碩的年輕男子悄悄靠近原PO，其中一位更趁著浪來時，混亂中伸出鹹豬手拉扯原PO的比基尼綁帶，等到海嘯退去後，又默默地游走，很明顯是老手！

貼文一PO出，許多網友紛紛留言「有影片有長相，直接報警教訓這群變態！！！」、「馬的看到想給他們一拳貓下去，噁爛男」、「超噁...到底多缺才用這種方式 」、「幸好有截圖到正面，真的可以讓他們風光一輩子了」、「祝他們ㄐㄐ爛掉」、「噁心死，長那樣真的不要出來禍害別人，變態」。

(中時新聞網)