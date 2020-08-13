曾任立委助理的陳惟仁被中共人員吸收，與同樣曾為立委助理的李易諴、林雍達共謀，蒐集、洩漏情資給對岸，還企圖吸收民進黨立院黨團總召柯建銘的彭姓隨扈，3人今遭檢方依發展組織等罪起訴。其中，陳、李2人遭羈押至今，下午移審台北地院，法官訊問後，裁定陳10萬元交保、李6萬元交保，兩人均限制出境、出海。

檢方起訴指出，陳惟仁2012年邀請林雍達到澳門，與大陸對台情蒐機關化名「黃冠龍」的公務員接觸，被吸收為組織成員；林雍達將相關指令轉達陳惟仁，並將蒐集到的檔案寄給黃冠龍。

陳惟仁2014年再找李易諴入夥，2015年帶李到廣州與黃冠龍會談後，不定期接受陸方支付的全額出境機票、飯店住宿等酬勞，在台發展組織、刺密情蒐。

陳惟仁2017年企圖吸收衛福部黃姓資訊人員、2018年更把目標轉向柯建銘的彭姓隨扈，但都遭到拒絕。台北地檢署偵查後認定陳、林、李3人為陸方發展組織，並刺探、蒐集公務上應祕密的消息物品，今將3人起訴。

(中時 )