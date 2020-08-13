副總統賴清德今接見「第26屆中部傑出經理獎及伯樂獎得獎人」，肯定得獎人對提升企業經營品質的貢獻卓著，盼經由傑出專業經理人的協助，不僅讓企業成功，也讓台中進步繁榮。他強調，企業下一代的經營，除了本身具備的熱誠、信心、專業及能力，更應進一步引用科技的力量，才有辦法立於不敗之地。

賴清德致詞指出，企業經理協進會成立的目的，是促進、提升企業經營的品質，中部傑出經理獎已經是第26屆，數十年來，這樣的理念已經普遍在台中推廣，同時也在台灣引起回響，對提升企業經營品質的貢獻卓著。

賴說，傑出經理獎及伯樂獎不僅肯定得獎個人及公司的專業，更是肯定得獎人的創新及對社會的關懷與責任，是很高的榮譽。他也祝福得獎者，不論是個人或企業未來能夠更上一層樓。

賴提到，目前在中部，包括中、彰、投等，政府挹注了很多資源，可以預期未來的蓬勃發展。以交通建設的輕軌來說，中部地區就有4條，綠線及紅線除了在台中，也會到彰化；橘線會到台中港、藍線會到南投，用最先進的輕軌，把中部串連起來。

他認為，交通到達的地方就是繁榮的地方，他在擔任行政院長期間，核定了台中國際機場的經費，要讓台中不僅交通建設能夠成功，經濟能夠繁榮，也能成為台灣與國際連結的窗口。此外，他也持續支持台中會展中心的興建，對中部寄予厚望，希望大家繼續持續努力，經由傑出專業經理人的協助，不僅讓企業成功，也讓台中能夠進步繁榮。

賴指出，時代在變化，受到地緣政治、中美貿易衝突，以及武漢肺炎等因素的影響，產業鏈出現重組。以台灣這次成功防疫為例，蔡總統特別指示，要求台灣自行整備防疫物資。相信其他國家也是如此，不僅是防疫物資，也包括其他物資。因此，加速了地緣政治所造成的產業鏈重組。

賴表示，目前已進入了工業4.0的時代。從最早的逐水草而居，畜牧時代、農業時代，隨後進入工業時代、電腦時代，現在則是來到人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析及區塊鏈的時代。因此，企業下一代的經營，除了本身具備的熱誠、信心、專業及能力以外，更應進一步引用科技的力量，才有辦法立於不敗之地。

(中時 )