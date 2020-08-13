◎濕熱天氣過敏多 避免三大NG行為

台灣今年的天氣屢破高溫紀錄，即將迎來8月濕度破90％的高濕天氣。醫師表示，高溫濕熱的氣候是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，近期門診鼻過敏的人數明顯增加2-3成，提醒民眾應藉由飲食習慣的調整，改善腸道環境，維持免疫細胞平衡才能避免過敏體質形成。

◎酒駕新制上路周年 肇事傷亡減3.44％

內政部警政署統計，酒駕加重罰則上路一年來，酒駕違規已減少12.83％、酒駕肇事傷亡減少3.44％，酒測拒檢更減少44.82％。內政部表示，政府對酒駕「零容忍」，會持續努力防制酒駕，呼籲飲酒民眾勿僥倖違規上路。

◎硃砂重創中醫門診掉2成 公會號召22縣市簽自律公約

中藥重金屬超標「鉛中毒」事件越滾越大，台中市有越來越多家中醫診所爆出違法使用禁藥「硃砂」，引發民眾憂心中藥用藥安全，重創中醫師形象，門診量也掉了兩成。中醫師公會全國聯合會今天號召22縣市中醫簽自律公約，也提供民眾將有疑慮的藥送消基會檢驗並驗補助一半費用。

◎林志玲亮麗現身 代言Uber Eats身影曝光

「台灣第一名模」林志玲去年與日本「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA結婚後，漸漸淡出演藝工作。她13日低調代言Uber Eats品牌代言人，只見穿著黃色優雅的緞面花衫，神采依舊亮麗。

更多新聞請看中時電子報

(中時新聞網)