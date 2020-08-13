蘋果（Apple）今日正式釋出iOS 13.6.1以及iPadOS 13.6.1正式版，已修復Bug為主，並沒有加入新功能，但若曾遭遇「綠螢幕」問題的用戶，有望得到解決。

根據iOS 13.6.1更新日誌，主要更新的內容包含（1）解決了不需要的系統資料檔案可能不會在可用空間不足時自動刪除的問題；（2）修正了導致部分顯示器色調偏綠的散熱管理問題；（3）修正了部分使用者的「暴露通知」可能停用的問題。

不少iPhone用戶自6月初左有開始，陸續在社群、網路論壇上抱怨手機出現「綠螢幕」問題，用戶指出問題出現在將手機解鎖後幾秒之後、把手機設定成深色模式(Dark Mode，桌布、App(若有支援)、設定等介面會轉為深色模式)或是啟用夜覽(Night Shift，螢幕色溫可調整，在夜間降低螢幕藍光)後最明顯；也有用戶指出在將螢幕亮度調到最低的情況下會發生。且沒有比較明確的解決方法，如今透過iOS最新的更新，蘋果解釋了當初會發生綠螢幕的問題，是因為「散熱管理」，更新後可望能順利解決用戶的困擾。

當前已非常接近蘋果在秋季釋出iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur(11.0版本)、tvOS 14以及watchOS 7的時間點，預期蘋果針對現行系統應該不會再多做著墨，未來如果釋出更新，相信主要會是以修復系統Bug為主。用戶們期待的新功能，預期都將在未來的新版本中實現！

(科技)