台中捷運綠線即將於年底通車，中市公共運輸及捷運工程處將於台鐵新烏日站前人行道，開闢「新烏日公車客運南站」。（黃國峰攝）

台中捷運綠線即將於年底通車，中市公共運輸及捷運工程處將於台鐵新烏日站前人行道，開闢「新烏日公車客運南站」。（黃國峰攝）

台中捷運綠線即將於年底通車，因應未來三鐵共構車站轉運交通問題，台中市議員吳瓊華在議會提議，該處公車運能需未雨綢繆，13日吳瓊華與公共運輸及捷運工程處於台鐵新烏日前宣布，將於站前興建長達100公尺的「新烏日公車客運南站」，以紓解轉運人潮，現階段正設計中 ，預計年底完工。

高鐵烏日站、台鐵新烏日站加上年底通車的捷運綠線，在烏日高鐵特區，形成三鐵共構，屆時進出旅客勢必倍增，需要公車轉運的量能勢必增加，未雨綢繆，中市議員吳瓊華13日邀集台中市政府公共運輸及捷運工程處等單位到台鐵新烏日火車站前的人行道會勘。

吳瓊華表示，在議會中特別關心，請市府一定要超前部署，事先規劃，以因應暴增的車潮、人潮，另高鐵站旁也有幾線轉運公車，而台鐵新烏日站，高鐵東一路也有公車站牌，但搭乘旅客並沒高鐵那邊多，吳瓊華建議，將來規劃可將幾線公車移到高鐵東一路來，以紓解人潮。

參與會勘的公共運輸及捷運工程處運輸工程科長周裕閔表示，市府目前已規劃，將在出台鐵新烏日站右側的人行道上，開闢寬約3米、長約100公尺的「新烏日公車客運南站」，預計會移動一些公車路線到此，以紓解高鐵下過多的轉運人潮。

(中時 )