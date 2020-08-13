彰銀（2801）響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，繼去年底北門分行都更案開工興建後，天津街都更案於今（13）日舉行開工動土典禮，預計2023年底完工，屆時可分回1、2樓規畫作為金融科技分行，其餘部分則自用或出租、以增裕營收。

彰銀天津街都更案建物原為屋齡逾50年的員工宿舍，為活化資產、提高資產使用效益，2011年同意參與由大陸建設擔任實施者的都更案，歷時近8年時間，權利變換計畫終在去年7月經北市府核定公告、並於同年12月取得建造執照。

彰銀表示，此都更案基地占地531坪，彰銀占近3成為最大地主，土地使用分區為第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度19.31％，由建築師周夢龍負責規畫設計，將興建地上23層、地下5層的鋼筋混凝土住商大樓，總樓地板坪數近6500坪。

彰銀指出，新大樓設計規格將以取得綠建築銀級標章為目標。預期完工後除可為天津街老舊市容增添新風貌，並將透過建築量體退縮6公尺，留設安全人行空間，改善天津街街道狹窄及人車爭道問題，進而提升防救災機能，建構舒適的都市環境。

彰銀因歷史悠久而擁有眾多老舊行舍，為提升銀行資產使用效益，並配合政府推動都更及危老改建政策，該行將活化資產列為年度重點工作，積極重建部分老舊行舍，並以自有房地參與改建。

彰銀表示，除了去年底動工的北門分行行舍、及今日動工的天津街宿舍外，彰銀尚有兄弟飯店附近的「城東分行」及位於新北市的「板橋府中路」都更案正在進行，而台北市「延平南路」房舍亦規畫整合中。

在危老改建方面，彰銀還有位於南京西路的「建成大樓」案。彰銀表示，未來將持續推動都更危老，藉由容積獎勵措施提高更新後不動產利益，達到資產使用最大化效益，進而共創都市及產業新風貌。

(時報資訊)