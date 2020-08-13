台灣歷史最悠久、最具權威性的《台灣地區大型企業排名TOP 5000》年度報告今年邁入第50年，CRIF中華徵信所於13日盛大舉辦慶祝酒會，邀請到國家發展委員會副主委游建華親臨致詞並擔任頒獎人，表揚台灣多年來營收表現優異、經營績效良好之傑出企業。

其中，四項「五十有成特別獎」的獲獎企業分別為連續16年獲利第一名的台積電(2330)、連續15年營收第一與30年營收成長率第1名的鴻海(2317)，以及唯一連續30年入榜經營績效500強企業的和泰車(2207)。

中華徵信所（CRIF）總編輯劉任表示，面對下個50年，台灣必須開始布局利基型產業與加速6G、人工智慧領域的研發腳步，並超前部署智慧財產權以持續提升企業競爭力。

中華徵信所自1971年開始，每年針對年營收1億元以上的公民營企業進行排名調查，6月底也公布「台灣地區大型企業TOP 5000」年度報告。

劉任分析，台灣過去50年前10大產業變遷狀況，1970年代營收前10大產業中有9個屬於傳統產業，1980年代台灣出口起飛，1990年代金融服務業崛起，2000年起台灣產業開始成為全球電子業供應鏈中重要國際夥伴，2010年後，電子業分工愈來愈細，電腦製造、光電材料及元件、半導體等三大產業也入榜，也突顯台灣這些產業在全球躍居重要地位。

劉任強調，半導體是台灣未來產業的核心基礎，台灣產業發展策略必須拉高到國家層級並集中產業資源，企業也要盡快脫離經濟規模代工模式，開始布局利基型產業與加速在6G、人工智慧領域的創新研發腳步、超前部署智慧財產權，持續提升企業競爭力，進一步帶動台灣中小企業供應鏈的成長，台灣才能在下一個50年走出自己的路。

國發會副主委游建華表示，《台灣地區大型企業排名TOP 5000》年度報告不僅是台灣金融業企業授信業務不可或缺的依據，亦為產官學界研究台灣經濟之重要參考資料，今年更從50年的企業大數據中，選出32家多年來做為台灣經濟發展之骨幹、表現卓著的獲獎企業並予以表揚。

這些企業在國際上屢屢創造佳績，在國際供應鏈當中占有一席之地，期待在下一個50年，這些企業能持續為台灣經濟的永續成長努力，並成為所有台灣企業效法的成功典範。

(時報資訊)