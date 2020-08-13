蘋果iPhone新機產品拉貨啟動，玉晶光(3406)首次證實「7P鏡頭」已於7月開始量產出貨，並無外界傳聞無法交貨情況，玉晶光表示，目前客戶需求正常，如無意外，第3季比第2季好是可以期待的。

近期玉晶光屢遭市場偏空傳聞影響，包括：知名分析師在除息當天開放融券交易發布報告點名玉晶光是韓國Semco與大陸舜宇光學「可能」分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈最大輸家，以及玉晶光的iPhone 12低階1/2.6”7P廣角鏡頭在進行PVT驗證時出現膜裂(coating crack)品質問題，故出貨時程可能會遞延，供應比重可能因出貨遞延而低於市場預期兩篇報告，以及市場傳聞舜宇開始供貨蘋果iPhone手機等，致使玉晶光近日股價相對弱勢，面對市場錯誤傳聞，玉晶光首度正面澄清。

玉晶光表示，有關外界傳聞公司7P鏡頭出問題無法出貨並非事實，7P鏡頭已於開始量產出貨，並無外界傳聞無法交貨情形。

受惠於蘋果iPhone新機開始拉貨，玉晶光7月合併營收躍增至15.64億元，月增40.97%，年增21.83%，為去年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高，由於第3季為傳統旺季，玉晶光表示，目前客戶需求正常，如無意外，第3季比第2季好是可以期待的。

(時報資訊)