華宏(8240)上半年受惠於遠距商機需求強勁，NB與電競顯示器等IT面板出貨動能成長，以及新客戶產品在零售通路、智慧教育等應用領域發酵，帶動光電材料營收增加，上半年稅後淨利0.87億元，年增76.2％，每股盈餘0.77元。

公司表示，雖然受到新冠肺炎疫情影響，導致上半年海外新興市場客戶開發進度放緩，但並不會改變既定的方向與目標，海外各廠將配合當地政府管制，繼續深耕當地客戶與做好供貨準備。

華宏第2季合併營收24.9億元，季增14.7％，年減0.9％；營業淨利0.73億元，季增102％，年增152％；歸屬母公司業主淨利為0.41億元，季增19.3％，年增30.2％，每股盈餘為0.42元。上半年合併營收46.61億元，年增1.3％；稅後淨利0.87億元，年增76.2％，每股盈餘0.77元。

展望下半年，旺季效應及電視需求回升，預期將帶動LCD光學膜片銷售成長，公司同時將導入自動化光學檢測設備(AOI)，監控生產瑕疵與產品品質，以提升材料利用率與產品良率，降低廢棄料與邊腳料處理成本。在多元化產品佈局發酵及新客戶訂單帶動下，公司對下半年保持審慎樂觀。

未來華宏將持續在液晶高階顯示器、Mini LED與可撓式(flexible)面板，開發相對應光學材料，同時善用現有精密塗佈設備及技術與產能優勢，和國內外客戶共同合作，開發生產客製化產品，強化競爭優勢。

(時報資訊)