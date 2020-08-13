TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰車(2207)2020年榮獲由CRIF中華徵信所頒發的「唯一連續30年經營績效五百強企業」、「連續30年營收百大企業」雙殊榮，8月13日由和泰汽車管理本部本部長劉松山代表受獎。

CRIF中華徵信所自1971年以來，每年針對年營收一億元新台幣以上的公民營企業進行排名調查及營收淨額的排名，今舉辦「五十有成、智迎百年」Top5000五十週年慶祝會，並且頒發獎項給多年來營收排名位居前百大之傑出企業，表彰對於台灣經濟發展之卓越貢獻。

和泰汽車除了榮獲連續30年營收排名都在百大企業裡以外，並獲得「唯一連續30年經營績效五百強企業」特別獎，經營績效排名是CRIF中華徵信所採用營收淨額、稅後純益、純益率、營收成長率、淨值報酬率、資產報酬率、每員工銷貨額、生產力指標這8項財務指標賦予權重，所進行的大型企業綜合務績效排名評量。

和泰汽車成立迄今已逾70年，代理具備競爭力的商品與提供優質的服務，成為蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，和泰汽車在財務穩健下持續拓展，集團發展多角化經營，跨足保險、共享租賃等面向，打造完整汽車生態圈，在經營績效、營收表現都有亮眼的成績，也是和泰汽車獲獎的主因，亦是本次獲獎企業中唯一的汽車業。

(時報資訊)