大林慈濟醫院院長賴寧生說，慈濟嘉義診所提供醫院級的服務。（廖素慧攝）

大林慈濟醫院從偏鄉走向都市，嘉義慈濟診所13日在嘉義市開幕，各科名醫駐診，為嘉義市高密度的醫療診所再添新資源，市長黃敏惠期許慈濟診所與市府共同守護嘉義人的健康，醫院院長賴寧生說，希望再提升基層的醫療品質。

黃敏惠表示，慈濟醫院把「人文帶進醫療」的心，20年前開設大林慈濟醫院，為台灣西部醫療貢獻心力，20年後的同一天，8月13日在嘉義市開設慈濟診所，有最好的醫師服務，對嘉義市醫療如虎添翼，守護民眾健康。

賴寧生說，慈濟醫院在大林服務20年，發現雲嘉南地區65至85歲的年老病患很多，年輕人外流，老年人行動不便，就醫很困難，嘉義慈濟診所用大林慈濟醫院作後盾提供專科級的醫療服務。

賴寧生說，醫療關懷、醫療救濟、走入鄰里衛教也是服務的重點工作，希望藉此將嘉義基層醫療品質再升級，未來會出去「往診」，醫療團隊利用假日為弱勢服務。

慈濟嘉義診所開在嘉義市仁愛路，靠近火車站，整合風濕免疫、胸腔科、腎臟科、肝膽腸胃、心臟內科、神經內科、新陳代謝、整形外科、骨科、泌尿、小兒、婦產等科別，大林慈濟醫院醫師進駐，慈濟志工駐點服務，未來規畫設立洗腎室、日照中心。

(中時 )