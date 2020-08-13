台北W飯店推8月25日情人節當天限量6組「一起愛久久」非凡套房住宿專案（售價1萬7299元）。圖／台北W飯店提供

Wedgwood「靛藍草莓」系列包含6款甜點以及3款鹹食。圖／台北W飯店提供

七夕情人節將近，除台北大稻埕花火節熱鬧登場外，各家星級飯店紛紛規畫情人節套餐及住房優惠，台北W飯店推出「情人節限定套房用餐＋住宿」專案，8月25日情人節當天，限量6組的「一起愛久久」非凡套房住宿專案（售價1萬7299元），情侶於套房享用專屬的情人晚間套餐（羅勒風味龍蝦、香煎北海道干貝、奶油牛肝菌菇濃湯、香烤美國嚴選牛菲力、牛奶巧克力白松露香緹、百香果馬卡龍），專案更包含O Balloon精品氣球布置、精選Perrier Jouët香檳1瓶和房內早餐2客。

業者表示，除「情人節限定套房用餐＋住宿」專案，濃情蜜意的小倆口想約個小會，建議品嘗下午茶「JAP-YEN 和風艷」，甜點主廚攜手調酒師團隊，以和菓子小點作為主軸，設計出9款日本風甜點及6款主題調飲，主打和風設計的「靛藍草莓」系列，每套1800元起，即日起至10月4日止，凡至紫艷酒吧享用下午茶，並在IG上標註「@wtaipei」、「＃japyen」與「＃wedgwood」將有機會獲得「Wedgwood濾茶器」（市價1600元）。

(中時 )