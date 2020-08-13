綠舞董事長藍心瑩（左二）與不二堂董事長林榮國（右二）共同介紹今年的文創中秋禮。（圖／張佩芬）

綠舞「中秋月光秘境」住房專案，最佳賞月房則推薦海景「潤-和式套房」。

360元起。（圖／綠舞提供）

舞饌日式料理心舞會席1280元加一成。（圖／張佩芬）

中秋花月夜，人好團圓時，一年一度中秋節即將到來，不想再吃甜膩月餅，今年就來點不一樣的吧！綠舞國際觀光飯店首度和台灣茶品牌「不二堂」攜手推出「月光秘境」聯名中秋禮盒，將日系元素和蘭陽地景巧妙結合，呼應「一秒入境日本」的理念，搶攻中秋伴手禮市場。

綠舞董事長藍心瑩表示，今年中秋禮盒限量銷售，預計生產三千盒，產品結合宜蘭地方特色金棗與南投金萱烏龍茶，加上不二堂烙印台日印象的煎餅，打開禮盒內藏楓葉摺扇，給人驚喜，少掉傳統月餅的油膩，食用期限多達半年，禮盒可以當擺飾，也方便宅快遞。不二堂董事長林國榮則表示，日本人珍惜每次見面，稱為一期一會，不二堂要把當下美好送出去。

今年綠舞國際觀光飯店和不二堂首度聯名，攜手打造復古優雅兼具的中秋禮盒，不二堂玩轉創意外盒，揉合日本富士山、神社、？狐和宜蘭龜山島、蘭陽平原等意象，妝點藝術與茶文化，襯托出送禮者滿滿心意；打開外盒、映入眼簾的是楓葉摺扇，傳遞日式典雅的氛圍，彷彿一起進入月光秘境、共享月夜下美好時光。

「金萱烏龍茶包」來自南投竹山，茶湯蜜黃明亮，細細品茗還可以嘗到獨特桂花芬芳與熟果香氣的意蘊。「吉祥富貴金棗」嚴選新鮮金棗，精緻小巧的外型，口感芳香甘美、果肉酸中帶甜，吃的到果皮香氣，佐上一壺好茶最是滋味。「經典復刻瓦煎燒」嚴選材料精心烘培，古早傳統好味道，瓦煎燒上烙印出玉兔望月、清香茗茶、稻和？狐、祈願神社等意象，洋溢中秋佳節氣息。

「月光秘境」聯名中秋禮盒售價NT$1,350／盒，自8／13(四)起開放預購，銷售至9／23(三)止，運費另計；9／10(四)前預購享早鳥優惠NT$1,180，公司行號或大量訂購另有優惠。

此外，飯店也貼心為房客準備伴手禮，中秋佳節期間限時推出「中秋月光秘境」住房專案，10／1(四)至10／4(日)期間雙人入住海景「玨-和式套房」NT$12,560起；最佳賞月房則推薦海景「潤-和式套房」NT$14,360起，日式風格質感設計、窗外還能盡覽龜山島海景與絢麗日出與月升。

若重視隱秘性，則推薦入住單層以及獨棟VILLA，能獨攬美麗日式園區風景，雙人入住VILLA最低NT$15,100起。「中秋月光秘境」住房專案贈送經典日式浴衣、和？子體驗，再依房型贈送璀璨煙火組及每房中秋「月光秘境」聯名禮盒乙盒，邀您一同共賞月、品佳茗、嚐美點，與親朋好友團聚，齊心伴月夜。

活動詳情可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。中秋禮盒預訂專線：(03)-9603808轉2501、2502蝶舞咖啡廳。

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