巨大（9921）集團13日公布2020年第二季及上半年財報。受到近期強勁的市場需求帶動，第二季單季營收達197億，EPS 4.06元，創下單季歷史新高！今年上半年集團合併營收330億元，年增7.5%；受惠於電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，毛利率提升至21.7%，稅後淨利21.5億元，年增24.9%，EPS5.74元，同樣創下歷史新高。

巨大集團表示，在自有品牌銷售方面，上半年全球捷安特銷售公司都有亮麗的表現，營收皆較去年同期有二位數的增長，尤其在三大主要市場-美國、歐洲、中國，都可見自行車銷售熱潮。

巨大進一步表示，在疫情影響下，更多民眾選擇以自行車及電動自行車代步、休閒及運動；加上各國政府大力鼓勵民眾騎車，不僅提供購車補貼，也積極改善自行車道的基礎設施，預期全球自行車及電動自行車的需求會持續成長。

(工商 )