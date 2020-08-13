民進黨立法院黨團總召柯建銘13日下午透過臉書表示，2,100億元「紓困3.0」特別預算，將可挽救製造業、觀光運輸業與衰退產業，然而國民黨團質疑二次臨時會沒急迫性，即使他親自致電黨團總召林為洲也獲得「否定」答案，因此預料即便召開二次臨時會，也會有一個月協商冷凍期，審查將會拖到9月，欲速反而更慢，「一切待9月正式會期再處理」，也就是將不召集二次臨時會。

柯建銘表示，7月23日行政院長蘇貞昌在行政院會裁示籌編2,100億元的「紓困3.0」特別預算，院會後送請立法院審議，當天他曾坦言第二次臨時會在所難免，也和在野黨溝通，應該是8月15日高雄市長補選後召開，但有一前提就是「須朝野有共識」，比照前兩次紓困預算審查「排除朝野協商期一個月」，如此第二次臨時會應可在8月底前完成紓困3.0特別預算審查。

豈料，林為洲近日於臉書發文反對沒有急迫性的第二次臨時會，柯建銘說，故12日上午他特意致電林，結果獲得的答案很清楚就是「反對」，如此一來不能排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖至9月以後的第二會期，面對如此僵局，民進黨團須重新思考，如何應對如此之變局？

柯建銘說，持平而論，在野黨挑戰執政黨乃天經地義，開與不開可以各自表述、各執一詞、各自負責，「強開」就一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去，留待一個月後之院會表決，各自出招，衝突不斷，一個紓困美意，卻成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間卻也差不多，在沒共識不斷衝突下，有時欲速反而更慢。

柯建銘也提到，民進黨團五長鄭運鵬、鍾佳濱、郭國文、何志偉為此也開會2天，彼此交換意見，不做戰術的討論，因這是最簡單的處理方式，照議事規則一路戰下去即可。但聚焦在進與退之得失，朝野要繼續升高衝突？亂是更好嗎？是否迷失something？信任的邊際如何面對？難道未來的幾年都要如此衝突、對立？這是我們要的國家？國會？在思維的辯證下，是到了必須冷靜的時刻。

柯建銘強調，「慢、停、止步，給彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱！」不管林為洲的制式化反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，「先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來……」柯建銘最後說道，「立法院的同仁們，我們九月再見吧！期待一個新的國會文化」。

(工商 )