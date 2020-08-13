近幾年積極投入循環經濟、綠能市場的台泥，旗下再生能源事業邁大步；轉投資的台泥綠能，已與另一關係企業能元科技，共同取得台電「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購案採購案，台泥13日指出，台泥綠能已積極與歐系電網服務大廠合作，籌設國際級團隊，擴大在再生能源大戰略佈局，強化競爭力。

台泥指出，這次台泥綠能推出的方案，是由能元科技提供5.2MWh裝置容量，以技術能力與安全性，在15MW的採購需求中，拿下三分之一容量份額。

台泥綠能為台泥100%持股的轉投資企業，資本額33億元，在2018年6月建置完成第一座地面太陽能電廠。2019年底於彰濱完成12.1MW的光電加上7.2MW的風電。

台泥指出，台泥綠能也發展與國內漁業互惠結合的漁電共生專案，已規劃在嘉義縣建設超過60公頃的太陽能電廠。除此之外，也致力於發展地熱發電，初期計劃於東部建置一2MW容量的地熱電廠，目前已經透過地球物理探勘完成了可行性分析，並舉辦多次說明會。

除了水泥本業，台泥企業團已將環保及循環經濟、綠能及再生能源，列為集團未來三大核心發展事業群。

(工商 )