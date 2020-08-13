由經濟部商業司主辦的第1屆「南台灣大餅節」13日舉行頒獎典禮，活動共選出30組優勝糕餅廠商，鼓勵業者傳承再創新。（李宜杰攝）

由經濟部商業司主辦的第1屆「南台灣大餅節」13日舉行頒獎典禮，活動共選出30組優勝糕餅廠商，鼓勵業者傳承再創新。（李宜杰攝）

由經濟部商業司主辦、商研院執行的首屆「南台灣大餅節」，今日（13）在全美戲院舉行頒獎典禮，活動分為「傳承組」及「創新組」，共有30組廠商獲選，並將於8月28至31日，北上參加「2020台北食品暨伴手禮博覽會」展會，讓南台灣大餅持續飄香。

經濟部商業司副司長陳秘順指出，台灣大餅業者多為中小企業，產品雖具特色，但缺乏行銷，須建立品牌，因此盼藉活動將台灣大餅發揚光大。台南市長黃偉哲則說，雖然目前大餅節從南台灣開跑，但盼未來能串連全台灣。

黃偉哲也說，禮俗大餅在婚姻中扮演重要角色，此次大餅節不只是城市行銷，也凸顯台灣人重視禮數的美德。

台南市糕餅商業同業公會理事長盧禮泉指出，受到新冠肺炎影響，上半年不少新人延後婚期，糕餅禮盒業績也跟著直線下滑，再加上畢業典禮、藝術茶會、餐敘等活動相繼取消，嚴重衝擊糕點餐盒訂單，業績掉了4成左右。

不過，盧禮泉樂觀看待下半年業績，由於疫情趨緩，再加上振興三倍券加持，他預估，今年中秋月餅訂單應能回溫；盧禮泉說，各家業者往年都是1個月前搶單，目前大多都已加緊腳步，投送廣告並祭出優惠，搶攻中秋市場。

本次獲得「創新組」優勝的「不二緻果」石師傅則稱，滿月禮盒受影響不大，倒是伴手禮業績確實少了許多。為了做出市場區隔，石師傅也將番茄、橙皮、北海道乳酪等食材，創新揉合至傳統糕餅，深受好評，也創造新商機。

石師傅坦言，雖然糕餅文化逐漸式微，但只要調整包裝設計、或是改良糕餅size改走精緻路線，都能獲得年輕族群喜愛。

(中時 )