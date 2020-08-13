由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會執行的「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」活動，已於8月10日圓滿達成。來自全國北、中、南、東及離島地區，16個縣市超過340家的中小微型企業，在展售期間，搭配各式振興方案卯足全力搶爆商機，締造了上看600萬元豐碩的營業額。

現場商品琳瑯滿目，民眾消費心滿意足。/圖業者提供

台北車站人潮鼎盛，每日締造百萬佳績

展售期間人流穿梭絡繹不絕，繽紛的特色攤位及多元的全台好物吸引民眾消費，現場不僅可以使用紙本及數位三倍券，還可以使用農遊券、藝FUN券及客庄券等，豐富的商品加上多元的支付方式，增加了民眾消費的意願，滾滾的買氣讓每日都有上百萬的商機湧入，透過媒體的曝光及民眾｢呷好逗相報｣的宣傳，同時也有許多店家因此而獲得了衍生的合作機會及預購訂單。讓參展的店家在四天的活動結束後，每個人都荷包滿滿，臉上掛著滿意的笑容返回家鄉，繼續再打拼。

多元支付輕鬆便利，政府各類振興券都能用。/圖業者提供

經驗累積學習成長，互助共榮業績飆漲

參展業者更是表示除了業績超出預期，攤位上商品全數售罄的滿足之外，更透過攤位間相互的觀摩互動，學習到利用商品的陳列擺設吸引消費者目光，透過故事性的行銷模式打動人心，再搭配上精準的產品介紹與熱情的互動分享，讓消費者買得高興買得滿意。面對商品銷售一空，也善用線上訂購系統，即刻開啟數位預購的新銷售模式，把握機會緊緊捉住商機。

舞台活動熱鬧非凡，全台好物一件不留！。/圖業者提供

本次活動由「深化中小企業數位參與計畫」及「普及中小企業數位寬頻應用計畫」一同辦理，目的就在於振興經濟，為在地小微企業推波助瀾，營造民眾有感之幸福生活氛圍，未來經濟部中小企業處也將持續關懷各地中小企業的經濟發展，更多的活動或是相關的輔導措施以及振興方案，請持續關注：

(中時新聞網)