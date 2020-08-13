豁出去了 杜特蒂最快明年5月接種俄製新冠疫苗 17:322020/08/13 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓總統杜特蒂7月3日在總統府發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄免費提供疫苗，菲律賓總統杜特蒂自願當白老鼠，。 菲律賓總統府發言人周四說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最快可能2021年5月就會注射俄羅斯製疫苗。 據CNBC新聞網13日報導，雖然科學家和衛生專家質疑俄製新冠疫苗的安全和效力，但本周稍早杜特蒂仍自願參與測試。 (中時新聞網) #杜特蒂 #疫苗 #俄羅斯 #新冠肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 山寨MIT口罩抓到了 經濟部揭5大仿冒品來自蝦皮購物 10:492020/08/13 生活 老爸基因太強 黃拉拉生出13隻黑拉拉 12:392020/08/13 國際 二次臨時會 審查紓困3.0追加預算 04:102020/08/13 金融．稅務 10月盤價 中鋼、下游達共識 04:102020/08/13 產業．科技 《半導體》群聯PCIe Gen4超前部署 2025年拚SSD控制晶片No.1 16:142020/08/13 財經 避險資金搶 比特幣漲翻天 04:102020/08/13 全球財經 台積強彈 股王、鴻海扯後腿 台股仍登12763 14:232020/08/13 財經 八里區農會 推出心型幸福柚 04:102020/08/13 財經要聞 康友第5根跌停 天國一輝暴漲暴跌 13:052020/08/13 財經 電子權值股熄火 台指期回測 04:102020/08/13 證券．權證 國際熱門新聞 美強關陸駐休士頓領事館非偶然 因一事早被FBI盯上了 - 國際 不跟英國走 德禁用華為可能「微乎其微」 德媒直點一關鍵 - 國際 2020美大選》川普：若選輸陸將吃下美國「你們都要學中文了」 - 國際 2020美大選》川普亂轟賀錦麗 專家：顯示川普陣營有個大問題 - 國際 管他誰當選總統 美防長艾斯培都不想幹了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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