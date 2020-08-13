俄免費提供疫苗，菲律賓總統杜特蒂自願當白老鼠，。

菲律賓總統府發言人周四說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最快可能2021年5月就會注射俄羅斯製疫苗。

據CNBC新聞網13日報導，雖然科學家和衛生專家質疑俄製新冠疫苗的安全和效力，但本周稍早杜特蒂仍自願參與測試。

(中時新聞網)