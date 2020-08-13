新北市長侯友宜13日頒發模範勞工和優良駕駛殊榮，今年共249人獲獎；其中印尼移工吳蘭獨自照顧患有多項慢性病的陳姓阿嬤，去年某日陳嬤突呼吸困難、休克倒地，吳蘭處變不驚打電話求救，將阿嬤從鬼門關前救回來，成為患難之交，阿嬤今陪同吳蘭領獎時感動說，「她不是外人，而是我們家的小么女！」

吳蘭來台工作6年多，原負責照顧陳阿公，陳阿公往生後，轉而照顧行動不便的陳阿嬤，陪伴她走過喪偶的悲傷時期。去年某天陳阿嬤突休克倒地，吳蘭緊急致電其他家人幫忙，將阿嬤從鬼門關前救回來，在醫院養病期間也貼身悉心照料，如今兩人一起上課、運動、買菜，從主雇變成家人，好感情不言而喻。

吳蘭今年獲選新北市模範移工，今上午攜手陳阿嬤共同出席頒獎典禮，她害羞的說，阿嬤對她很好，希望阿嬤身體健康；陳嬤則大讚，吳蘭體貼又窩心，手把手教她洗菜、炒菜等家務，早視她為家庭的一份子。

另名獲選計程車優良駕駛員的張志良，常搭載前往平溪、九份的日本觀光客，去年遠赴日本進修，學習日語和乘車文化，結交不少日本好友，有次發現日本旅客將翻譯機遺落在車上，特別將遺失物送回飯店；張志良笑說，日本司機喜歡高喊「歡迎光臨」迎接乘客，很有活力也很有禮貌，可惜在台灣會嚇到客人，「只有載到日本乘客時才能用上！」

新北市長侯友宜今逐一頒獎給249名模範勞工、優良工會及優良駕駛，同時擘劃新北市2030年的發展願景，希望與勞工朋友一起努力。

(中時 )