和碩與鎧勝-KY（5264）雙雙宣布，和碩將以每股87.5元收購鎧勝-KY股權，本併購案完成之後，鎧勝將成為和碩100％持股子公司，鎧勝-KY將下市。

比較前十個交易日平均價計算，約溢價21.4％，然以12日鎧勝-KY收盤價計算，約溢價15％。

本併購案合併基準日暫定2021年2月26日，雙方將於9月30日召開股東臨時會通過相關議案。

和碩總計斥資145億元私有化鎧勝，鎧勝預計2020年9月30號召開股東臨時會，討論併購案及相關議案，並於併購案取得相關主管機關核准後，依規定，向證券交易所申請終止上市，並向金管會申請停止公開發行，併購案合併基準日暫定2021年2月26日。

鎧勝併入和碩，將會獲得更強的資本能力，和碩會再持續加碼投資相關業務，業界並盛傳會有擴產的消息，以壯大在蘋果供應鏈的地位。

和碩是iPhone代工廠老二，僅次於鴻海。而排名第三緯創，先前將其旗下蘇州組裝廠「緯新資通」（昆山）、江蘇緯創投資，售予立訊，而緯創的大陸子公司也取得30億人民幣的立訊普通股，緯創此舉，顯示有退出蘋果代工市場的意圖。而和碩在此時機合併鎧勝，有助強化和碩在爭取蘋果訂單時的實力。

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(中時新聞網)