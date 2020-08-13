民眾可在碼頭上看日落、賞海景。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

富基漁市是著名的海鮮聖地。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市石門區富基漁港5月起換新妝，迎接疫後的國旅商機，新北市漁業處表示，下周起富基漁市因整修地板休市3天，攤商即日起至16日止舉辦聯合清倉大拍賣，螃蟹、海膽、龍蝦、花蟹等通通大促銷，還搭配三倍券推出買千送百優惠，邀請民眾大啖「尚青的」海產。

新北市漁業處指出，富基漁市成立8年多，規模雖不大，但墨西哥帽外型是北海岸拍照聖地，各式新鮮海產更是饕客最愛，受濱海環境影響，雖定期維護，漁市內仍有部分設施鏽蝕、損壞，漁業處預計8月17至19日整修地板，並休市3天。

「海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚應有盡有！」張姓攤商介紹，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑以外，特賣會現場還有各式各樣新鮮魚貨可挑選，很多都是半價的限量優惠，也可搭配三倍券消費，提供滿千送百等、滿2000送200等優惠，民眾不僅可來漁港吃海鮮，還可在碼頭上看日落、賞海景，享受優閒的假日時光。

另名吳姓攤商則說，富基漁市是著名的海鮮聖地，歡迎民眾利用假日採購各式各樣新鮮漁貨，雖然今年8月颱風連連，再加上多日暴雨影響，不少漁民半月來僅出1次海，漁獲量較往年減少，但下月即將迎來螃蟹季，希望天氣穩定，提供品質更好的螃蟹給客人。

(中時 )