大陸商務部部長助理任鴻斌13日表示，商務部將與各相關部門、各地方密切配合，加緊推動各項政策措施實施見效，確實增強外貿、外資企業獲得感，堅決穩住外貿、外資基本盤。

香港信報報導，大陸國務院日前印發「關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見」（簡稱意見）。對此，任鴻斌在記者會中表示，新冠肺炎疫情使世界經濟陷入上世紀大蕭條以來最嚴重的衰退，大陸外貿、外資面臨前所未有的挑戰。

任鴻斌指出，大陸商務部會同23個部門和單位，針對企業困難訴求，結合地方經驗做法，提出新一批穩外貿、穩外資政策措施建議。意見全力穩住外貿主體、穩住產業鏈、供應鏈，穩住外資存量、擴大外資增量。

此外，意見堅持擴大開放，突出合法合規、公平透明、內外資一視同仁，在完善財稅金融政策、發展貿易新業態與新模式、提升通關和人員往來便利化水準、支持重點產業重點企業等四個方面提出15條穩外貿、穩外資政策措施。

主要包括擴大出口信保支持、新增一批市場採購貿易方式推廣試驗、進一步規範和降低進出口環節合規成本、引導加工貿易梯度轉移等一系列措施。

另一方面，大陸商務部指出，大陸7月份以人民幣計的實際使用外資金額年增15.8％，前值為7.1％。

(工商 )