民進黨立法院黨團總召柯建銘13日下午透過臉書預告將不會推動立法院二次臨時會。國民黨團13日傍晚也發文反擊，質疑民進黨自己執政無能拿不出政績，只好拿在野黨來說三道四，對於國民黨團的紓困3.0各項質疑，卻無法回應，「務實不務虛才是民進黨政府、蔡英文政府應該深思的課題」！

國民黨團說，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊在此次新冠疫情因應對策上及振興經濟的各項作為表現的荒腔走板早已是各界有目共睹。在疫情爆發初期從不訂特殊條例到追隨國民黨訂定條例、操作1450引導反中情緒打壓滯陸台人及「小明」們，到對香港口惠而實不至的相挺、疫情過程中的紓困各種排隊及申請亂象及各部會橫向聯繫混亂無章法的決策機制，看不到一個完全執政的政府應有的能力及作為。

國民黨團表示，依此次疫情紓困特別條例第11條早授權行政機關先行動支預算的權利，蘇揆所謂的「紓困3.0」的2100億元可在法律授權範圍內實行各項防疫及振興作為。近期所謂的動滋券、藝FUN券、農遊券等樂透式發錢手法早己引來各界的批評，蔡政府心中所想的只在討好特定族群，不思預算的效益及有限性，即興式大手大腳亂花錢，百姓都看在眼裡。

國民黨團認為，民進黨團想召開二次臨時會打的如意算盤是提早處理2100億元特別預算必須走的法定審查程序，為下會期留下空間及時間處理明年度中央政府總預算（公務預算）。

國民黨團質疑，怎知人算不如天算，為了2022縣市長選舉提名及2024的總統大選，民進黨各派系放話、黑函、機密公文滿天飛，先是蘇嘉全、蘇震清、趙正宇中箭落馬，現又扯上交通部長林佳龍等人疑似資助小綠黨務運作經費及發放頻道執照反覆的羅生門式的派系內鬥，這樣的氛圍下的民進黨團委員還會團結一致對外，為蔡英文總統當橡皮圖章碾壓在野黨嗎？人民只要問民進黨在所剩的2100億元如何一邊防疫、一邊振興？

再者，國民黨團說，紓困已經進入3.0，蘇內閣針對紓困1.0及2.0的執行率及各產業衝擊影響評估像樣的報告都拿不出來，如何說服國會、說服人民要再給中央政府2100億元來亂花。這些民進黨、蔡政府、柯總召有對社會說明清楚嗎？民進黨自己執政無能拿不出政績，只好拿在野黨來說三道四，找個下台階。針對國民黨團昨天的聲明中對紓困3.0的各項質疑，柯總召一項都沒有回應，民進黨應好好閉門思過，思考如何執政讓人民過好日子，不是只有搶位子、搶錢在行，執政卻是大外行！

國民黨團強調，在野黨的天職就是監督政府、監督執政黨。不必要的口水及挑撥離間可以省了，好好想想如何提昇行政團隊的效能才是柯總召要操心的！疫情的病毒不會分藍綠，受影響的各產業正在等政府的實質作為。

(工商 )