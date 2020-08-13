英國一名大媽在家中微波爐徑發現一顆「超大毛球異物」，毛球上甚至有無數黑點，這名大媽事後發現，原來是女兒把一盤雞肉麵加熱後，就忘在微波爐中長達7天，大媽開箱後才驚見這恐怖毛球。

從臉書上的照片看到，這一團發霉成一顆巨大的「黑毛球」，毛球上還有大量的黑點，令人望而生畏！根據英國《太陽報》報導，來自英國曼徹斯特、這名叫做丹妮絲(Denise Sankey)的大媽表示，她平時很少使用微波爐，當天剛好要加熱食物，沒想到一打開微波爐竟看見比盤子還大的毛球。由於微波爐的門是黑色的，所以當時無法從外面發現，經了解後得知，這一大盤毛球竟是19歲女兒莉芙（Liv Taylor）上周忘在裡頭的雞肉麵。

女兒生活習慣嚇壞人，母盼好心人當男友勿放生！（圖／FB）

丹妮絲事後用漂白水跟熱水徹底清洗微波爐，並表示「我在那之後就沒有用過那個微波爐了」！這名大媽甚至臉書上開玩笑懇求，希望有哪位好心人士趕快把女兒帶走，她在照片上標註，「有人想要收留莉芙嗎？我要把她免費送去一個好家庭，我實在沒辦法應付她了，拜託誰來幫我」。不過報導也找到莉芙的臉書照片，發現竟是一名辣妹子，看來若是不介意常常要記得檢查微波爐有沒有異物的男性朋友，或許可以寫封自介信去認識這位辣妹！

大媽開玩笑懇求有人想要收留她的女兒嗎？（圖／FB）

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(中時新聞網)