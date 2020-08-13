美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團訪台，拜會總統蔡英文時，疑似口誤把蔡總統說成「習總統」，引發外界爭論，也掀起藍綠口水戰，更有不少人護航說，『Presidency』」，如今慘遭打臉。對此，資深媒體人在廣播節目中怒轟，「你看那些辯護的綠營、1450，這很悲哀啦」。

針對「Tsai總統」的發音疑雲，阿札爾後來也證實，致詞時，提到蔡總統5其中一次是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，但他很確定對方並未感到被冒犯。陳揮文昨(4日)在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中談到此事時，他肯定阿札爾承認自己講錯，意外口誤。

陳揮文也說，阿札爾認錯後，狠狠打臉幫他亂鬧、自稱英文很好的人，一直幫他硬拗、瞎掰、鬼扯，結果人家說「不小心講錯了，口誤」，你看那些辯護的綠營、1450，這很悲哀啦。

另外，網路觀察家朱學恒也在臉書說，「鄉親啊，我說的對不對？就說我是中立評論說實話，除了自己之外不用討好人啊，大家就事論事一切不都簡單了嗎？這就是一個口誤，不重要，但硬是辯護很無聊啊！」、「在那邊瞎扯一堆甚麼十年口筆譯經驗，甚麼外交經驗豐富，甚麼國外朋友跟你說的都不對嘛！」

(中時新聞網)