隨著全球電競產業蓬勃發展，根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo調查，全球電競市場的規模在2019年約11億美元，預期在2022年可望成長至17.9億美元，看好國內電競市場發展，六福旅遊集團率觀光業界之先，攜手台灣三星電子，將旗下台北六福萬怡酒店打造成「Samsung Taiwan Esports傳說對決職業電競隊」的五星級選手村，成為該隊最大贊助商，共同扶植電競國家代表隊，打造新世代圓夢平台，為發展電競觀光鋪路。

六福旅遊集團旗下擁有六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店，其中，台北六福萬怡酒店位處四鐵共構的南港車站，不僅交通便利，且鄰近南港展覽館。六福村主題遊樂園則是年輕人必玩遊樂園，多項遊樂設施如大怒神、笑傲飛鷹等都是青年學子的最愛，Newzoo調查顯示，73％的電競觀眾為千禧世代或Z世代，年齡層介於10-35歲。

未來25年，有超過68兆美元的資產將會轉移給再下一代，預期千禧世代和Z世代的消費能力將顯著成長。六福希望藉由本合作，強化並拓展青少年客群。

本次合作「Samsung Taiwan Esports傳說對決職業電競隊」，台北六福萬怡酒店特別為選手們打造五星級選手村，除將選手房間網速提升2倍並提供專屬wifi、安排專屬房間供選手集訓外，選手入住房間更貼心安排面山房型，讓選手對戰後，能遠眺四獸山，放鬆心情享受綠色美景。此外，選手有高達半數來自中南部，台北六福萬怡酒店位處四鐵共構的高鐵車站，無論返鄉或探親都十分便利。台灣三星電子不僅選手隊服臂章放上六福村主題遊樂園logo，粉絲們也有機會在六福村主題遊樂園及台北六福萬怡酒店捕獲野生選手們。

隨著電競產業不斷蓬勃發展，電競觀光將成為活化觀光產業的一環，未來包含大型電競賽事、職業玩家粉絲見面會、職業選手村等，都可吸引國內外觀光客，帶動在地觀光發展，六福未來也將持續發揮集團優勢，結合各界資源，持續為台灣觀光注入活水。

(中時 )