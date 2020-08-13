歌手李榮浩去年公開和楊丞琳的婚訊，私底下也時常透過網路分享生活，他13日上傳一張自拍照，不僅發文無厘頭，被發現修圖後的反應超率真，讓網友快笑翻。

李榮浩13日在IG貼出一張照片，寫道：「昨天有人問我明天幹啥，我說拍廣告，他問是什麼廣告，我說沒有我的那種廣告。早起泡澡好嗨皮。」畫面中，他頭髮微微凌亂，身穿黑色的背心，露出肩膀和手臂肌肉，面露微笑，看起來心情愉悅。

不過，有網友發現他背後的白色百葉窗，線條卻有些歪歪扭扭，直接抓包修圖，吐槽：「哥你後面歪了」，李榮浩不但沒否認，還大方回應：「一鍵修圖+濾鏡」態度相當從容自若、梗直，直率反應逗樂大批網友，在留言串激起討論：「太直接了哈哈哈哈哈」、「你說話不要太坦白」、「下次記得找背後沒有對照太嚴重的地方自拍」，不只如此，身穿背心的腋下也露出毛髮，恰好和窗戶外射進來的光線融為一體，讓網友笑說：「哥，你的腋毛會發光」。

(中時新聞網)