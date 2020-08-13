葉先生說太太為了怕他擔心、為了失眠私下求醫，沒想到釀成意外。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

葉先生表示，太太為了照顧自閉症的兒子（右）壓力甚大，患有失眠及憂鬱症，不料按楊姓醫師囑咐用藥竟猝死。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄葉姓退休員警爆料，翁姓妻子長期照顧自閉兒壓力過大，到橋頭某家診所求診。醫師開立「吸入式安眠藥」給翁女使用，不料翁女搭配呼吸罩使用後竟猝死家中。高雄地檢署依過失致死、違反醫師法偵辦，要釐清有無醫囑、用藥不當問題。

「好好一個漂漂亮亮的人，就這樣走掉了。」葉先生難過表示，他和太太結褵30年，聚少離多但感情很好，原以為2016年退休就可以享受甜蜜生活，沒想到太太竟然因為就醫用藥猝死。

葉先生與翁女兩人育有3子，最小的兒子25歲但患有自閉症，翁女10多年前辭去保險公司襄理職務，為的就是能在家專心照顧孩子，但也因此壓力大到罹患失眠、憂鬱症。

葉先生表示，太太去年經友人介紹、9月開始至該診所求醫，每次自費7千多元，因為怕他擔心所以都瞞著他。去年12月25日晚間，太太獨自在房內使用助眠藥物搭配特製密閉呼吸罩，竟不明原因猝死。隔天早上兒子叫太太叫不醒，發現時太太已肢體發紫、氣絕身亡。

葉先生強調，楊姓醫師事後有到靈堂下跪致歉，表示「因為要出國，所以藥給了多一點」。葉先生表示，該藥氣味相當強烈，自己都聞不下去，打去診所質問還被掛電話。他認為醫師沒有盡到醫囑責任、提醒用藥風險及正確方式，也質疑藥品是否合法。

葉先生表示，一切待解剖及起訴結果出爐後，會向醫師求償。高雄地檢署已將楊姓醫師列為被告，全案朝過失致死罪、違反《藥事法》、《醫療法》等罪嫌偵辦。

(中時 )