許銘春（左二）與喜憨兒們共同拍攝宣傳片。（李宜杰攝）

「消費助弱勢，愛心不打烊！」勞動部長許銘春為幫助受疫情影響的庇護工場增加營收，日前特地南下為喜憨兒台南庇護工場打氣，同時拍攝公益影片協助促銷，呼籲民眾踴躍訂購支持，讓愛延續。

許銘春在拍攝過程中，與憨兒們親切互動，不僅介紹由憨兒製作的鮮凍食品，還與他們一起手作波蘿雞腿堡、義式豬肋排等美食，會後共同享用餐點，大讚憨兒們手藝精湛。

許銘春說，庇護工場每道美食的背後，都相當不容易，每個步驟憨兒都要經過多次練習才能完成，希望大家多多選購庇護工場產品。她也稱，勞動部將投入7000萬元補助庇護工場及多元培力單位，推廣行銷商品、服務，盼刺激翻倍消費效益。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場是基金會與漢典食品技術合作，以生產麻油猴頭菇、新城肉骨茶、岩燒客家豬肉、富貴相思糯米粥、棗到幸福銀耳湯等冷凍食品為主，為協助憨兒培養工作技能，目前庇護工場有12名心智障礙青年，主要負責產品製作、包裝、出貨等工作。

羅淑霞說，庇護工場申請勞動部培力就業計畫已邁入第2年，目前庇護工場已推出中秋烤肉組、月餅禮盒，歡迎民眾踴躍支持，用行動鼓勵自力更生的憨兒。

(中時 )