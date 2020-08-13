星展銀行（台灣）特別強化員工福利，加碼新台幣7,500元至iflex彈性福利金，讓彈性福利金額度增加至新台幣45,900元或新台幣50,100元，增幅近20％，陪伴同仁度過疫情挑戰，並提升防疫與醫療保健相關福利措施，與同仁並肩抗疫。

自2013年度推出的星展iflex彈性福利金為業界首創，在每年年初即給予每位員工全年度的福利金額度，依不同職級編列新台幣38,400 元或新台幣42,600元，讓員工能依據個人需要或偏好，自行決定使用方式，舉凡休閒旅遊、醫療保險或教育學習等，都可以申請福利金補助範疇。

考量疫情可能對員工帶來諸多不便與不確定性，星展集團特別擴充2020年度的iflex彈性福利金額度，星展銀行（台灣）加碼新台幣7,500元，讓額度增加至新台幣45,900元或新台幣50,100元，增幅近20％，讓同仁能有更充裕的資源應對疫情。

除了加碼彈性福利金，星展銀行（台灣）也將新冠病毒等法定傳染病納入公司團保範圍，並於今年將「防疫用品」納入iflex彈性福利金申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。此外，員工如於今年注射流感疫苗並透過iflex彈性福利金請款，亦可於隔（2021）年獲得新台幣800元的額外彈性福利金額度，補助疫苗施打費用。另順應未來居家辦公可能成為工作新型態，星展銀行（台灣）也將辦公用品及設備納入彈性福利金購買項目之一。

星展銀行（台灣）積極打造友善愉悅的職場環境、珍視人才發展同時強化員工福利，也讓星展銀行（台灣）連續第三年被亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為2020年「台灣最佳企業雇主獎」。該獎項評選除了專家檢核與實地查核外，更委由第三方獨立機構針對入選企業員工進行匿名問卷調查，代表星展銀行（台灣）對人才的投資與栽培，不僅得到專家肯定，更獲得內部員工的高度認同。

(中時 )