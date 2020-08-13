國立海科館首次結合環境藝術創作與多元智慧語音導覽，推動友善平權及多元文化，滿足不同群體都能友善進入博物館的權利。（海科館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆八斗子的國立海科館與知名藝術家拉黑子・達立夫合作舉辦「海美／沒館」特展，除啟用多元智慧語音導覽外，更在館內設置數個海洋垃圾組成如山洞般的裝置藝術，期盼大眾能藉此喚起對海洋環境的維護，現場更邀請到5位視障朋友一同觸摸感受，此外，更搭配手語影片、點字等服務，讓身心障礙者皆能以各種感官來看展。

國立海科館首次結合環境藝術創作與多元智慧語音導覽，並以「文化近用」的理念，推動友善平權及多元文化，滿足不同群體都能友善進入博物館的權利。海科館長陳素芬表示，除了一般大眾能透過語音導覽更深入了解藝術家創作意涵外，視障朋友、聽障朋友，也能透過語音協助、口述影像的敘說以及手語影片、點字等服務，享有親近海洋環境藝術作品的權利。

這次展覽主題為「海美／沒管」，是由海洋垃圾組成如岩洞的裝置藝術，藝術家拉黑子表示，以前在人類還沒有家的概念時，都是住在洞穴維生，很多文化和歷史遺跡都保存在洞穴裡，但自從人類開始有「家」的構想後，海洋生態也不知不覺在改變，有愈來愈多的漂流木和海廢存在，人類也開始遺忘其重要性。

拉黑子指出，這10年來，他走遍了6個國家，撿了近1萬支沒有成對的拖鞋，所以這次的作品材料選用漂流木、海廢等海洋垃圾，拼湊成一個洞穴， 想透過「海沒管」告訴更多人，「海洋很美但很脆弱，海洋很美但很危險」，喚起大眾對於海洋環境意識的思考。

(中時 )