看好宅經濟效應及即將到來的5G換機潮，遠傳電信今(13)日宣佈攜手PChome，消費者只要在PChome 24h購物網站購買手機或平板商品，同時於指定專屬連結完成安達產物行動裝置保險網路投保，月繳99元起，就能享有手機全機意外損壞、竊盜、搶奪及盜打的全方位保障。此項服務不限遠傳電信用戶皆可投保，涵蓋iPhone與Android機型，且是針對全機投保，一旦意外毀損，將可全機維修到好。

智慧型手機及平板已成為現代人必備工具，當意外發生時，高額的維修費用總是讓人心痛，在手機保險較為成熟的日本市場，已有高達八成以上的手機保險投保率，而國人對於手機保險的需求也是年年提高，根據保險局公佈今年首季手機保險的申辦件數，較2019年成長52％，顯示手機保險逐漸受到市場重視。且根據市調機構 Strategy Analytics 公布的調查報告顯示，智慧型手機的換機週期平均已延長至33個月（約2年9個月），因此保障長達36個月的手機保險更顯重要。手機最常發生的意外風險，包括螢幕碎裂、意外摔壞、意外泡水、意外輾壓等，均在安達產物行動裝置保險的理賠範疇，大幅降低用戶手機、平板使用上的風險。

此項合作推出的手機保險一年有3次理賠次數，新機購入後保險合約最長可達3年，讓消費者使用行動裝置產品更加安心且有彈性。若需要使用理賠報修服務，用戶可至指定維修商全台遠傳800多家門市，進行報修並同時完成保險理賠申請，一站完成省時又便利！

歡慶遠傳與PChome 24h購物合作，即日起至 9月底止，前300名購機並完成手機保險的消費者即可獲得市價達390元的「諾頓防毒軟體」，還能參加「Nintendo Switch 藍紅主機」抽獎。

除了遠傳電信之外，事實上五大電信都有內容不一的手機保險服務，舉例來說，台灣大哥大提供的供「新復原者」行動裝置保險，最低月付98元，即可享有最長3年，以及手機全機意外損壞、竊盜、搶奪、強盜及盜打的保障。消費者在購買手機、平板等行動裝置時，可向門市人員詢問了解。

(科技)