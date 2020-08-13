捷克首都布拉格市長賀瑞普月底將訪台，外界擔心訪問團規模比日前美日團還大，防疫恐怕有困難。台北市長柯文哲13日指出，經濟發展和防疫間要取得平衡，外國訪問團來台要遵守台灣一定程度的防疫標準，他也說，入境管理有破洞，只寫台北市沒有註明住哪，呼籲中央面對入境旅客管制必須更嚴格。

柯文哲今出席智慧城市首長高峰會線上論壇時表示，布拉格是台北市姐妹市，今年1月他到布拉格受到熱烈招待，所以一樣投桃抱李，布拉格市長來到台北，當然是竭誠歡迎，也希望在台北有交流活動，畢竟很難得北市和布拉格有這麼深厚的感情和交流，特別是賀瑞普是醫生，這也是為什麼台北和布拉格很好的理由，因為2個醫生講話有共同語言。

他指出，今天發現一個問題，除非我們繼續鎖國，不然就要開始面對疫情，但不可能一直鎖國下去，終究經濟發展和防疫間要取得一個平衡，目前台灣幾乎沒有什麼本土感染，大部分都是境外輸入，境外輸入要隔離好，一定要做好居家檢疫、隔離，一般旅客回來，住家裡有民政系統追蹤，或住防疫旅館，經過旅館人員有受過訓練，可防止社區傳播。

柯文哲說，比較麻煩的是入境管理有破洞，入境沒有註名去住哪，只寫台北市但住一般旅館，這些旅館人員沒有完整訓練，把一般人和外面進來的旅客混居，是相當大的問題，他呼籲中央面對入境旅客管制必須更嚴格，一定要詳細填寫住哪，住旅館或家裡，不應該有第3個地方。

他表示，外國訪問團進來可以要住大飯店，但要遵守台灣一定程度防疫標準，住旅館應該整層、人員有適當訓練，若代表團隨便住旅館，又沒有事先演練，恐造成破口，一般旅客入境台灣嚴格管制居住地，外國訪問團住一般旅館，人員要有適當訓練。

柯文哲強調，中央和地方要合作，即使訪問團規模比較小，還是要有一定程度管制，比方要有安全距離或整層樓隔開，不要和一般旅客混在一起住。

(中時 )