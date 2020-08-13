(19:00更新)相隔9個月，效力歐力士隊的張奕終於重返一軍，本季首場先發對上軟銀鷹，他去年對上軟銀吞下生涯首敗，今日想一雪前恥。此戰隊友第一局就開轟，不過張奕2局下半也被今宮健太回敬陽春炮，面對軟銀強打柳田悠岐，張奕連讓對手吞下2K，5局結束歐力士以1比3暫時落後。

張奕去年12強擔任中華隊先發投手，封鎖韓國隊打線且獲選最佳先發投手而一戰成名，今日終於要代表歐力士隊本季初先發，他原本就是歐力士先發輪值，但春訓卻發生手肘不適，調整大半年才回歸一軍，本季於二軍表現不錯，4場出賽自責分率僅1.86。

軟銀隊先發大竹耕太郎也是本季初登板，歐力士隊友山足達也敲出首局首打席全壘打，陽春炮先為張奕搶分。張奕1局下半登板投球，雖然有2保送，不過有驚無險結束；2局下半則被今宮健太回敬陽春炮，之後面對甲斐拓也又丟保送，接著「快腿」周東佑京敲出全壘打牆邊的三壘安打，軟銀以2比1領先，接著面對軟銀強打柳田悠岐，張奕飆出150公里火球，送出此戰第一次三振。

賽前張奕就提到，最需小心的軟銀打者就是柳田，他目前是洋聯打擊王，賽前打擊率高達3成91，「但若太過謹慎，身體反而會變僵硬，會盡全力投出最有自信的球。」

3局結束張奕用球數及壞球偏多，再加上隊友面對球速不快的左投大竹耕太郎，積極進攻卻沒有好效果，反而出局如風，張奕直到第3局才送出本場首次三上三下。

歐力士在4、5兩局有反攻機會，但最後都留下得點圈殘壘。張奕雖然前2局出現3保送，不過接下來漸入佳境，5局下半再度面對柳田，張奕與對手纏鬥到滿球數後，用拿手的指叉球再賞給柳田一記三振，柳田近況火燙，甚至前2戰都敲出3安猛打賞，不過對張奕卻苦無表現。

但張奕接下來連被敲出3支安打再掉1分，5局結束歐力士1比3落後。

歐力士在4、5、6局有反攻機會，但最後都留下得點圈殘壘，無法為張奕添加分數，歐力士主投5局用球數87球，被敲6支安打含1發全壘打、失3分，另有3次保送，2次三振都是對柳田投出，自責分率5.40，最快球速150公里。張奕順利完成教練團給的投滿5局的任務，雖然以敗投候選人身分退場，且一開局有亂流，但後段漸入佳境，有機會留在先發輪值。

(中時 )