桃園市龜山區中正公園還在驗收中，不料卻遭不明人士惡意潑漆破壞。（市議員陳雅倫提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市龜山區「中正公園」有號稱全台最大烏龜石像，被戲稱為「烏龜公園」，市府斥資4650萬元改建。原本預計近日啟用，不料有不明人士進入公園縱火、潑漆，公園開放日期又需延後，警方已經調閱監視器，盡速逮捕犯人歸案。

中正公園因多次整修，卻未經過整體性規畫，內部景觀雜亂不齊，市府去年決定封園整修，保留烏龜石像、老樹外，其餘要大刀闊斧改建，連池塘都要填平當草原。預計有冒險遊戲塔、體健設施等，希望達成青銀幼都可遊戲的共融式公園。

市議員陳雅倫說，原本公園預計5月底完工，但因為疫情關係，進口的遊具無法進入台灣，後來逐步解封，卻因為送驗時塞車，一路延宕到8月。她補充，原本公園已經要開放了，12日卻有不明民眾進入破壞，明顯可見潑漆、縱火痕跡，公園開放日期被迫延後。

另外陳雅倫日前曾到中正公園搶先拍攝「開箱」影片，但不少民眾對於不鏽鋼溜滑梯有意見。陳雅倫說，不鏽鋼溜滑梯有溜速快優點，刺激感強。雖然民眾有怕燙傷的疑慮，但她前往體驗時，是早上10時許，她只覺得在圓筒溜滑梯出口處有些微燙度，當場也要求包商增加遮陽設施改善。

龜山警方表示，目前積極調閱周邊監視器查明涉案人身分，將通知到案說明釐清案情。警方呼籲市民應該愛護公園物品，切勿任意破壞。

(中時 )