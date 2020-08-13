宏達電宣布與技嘉科技（GIGABYTE）合作於台灣推出結合VIVE Cosmos系列 及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合－「Cosmos Series x AORUS 15G」。領先業界搭配 Intel第十代 Core i7 H 系列八核心處理器以及 NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER （Max Q）系列顯示晶片的高效能筆電，並配有替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode，可以讓玩家快速進入VR世界，萬事皆備就能輕鬆體驗VR 3A級內容！

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR 世界，以及能讓VIVE Cosmos系列能發揮最佳的體驗成果，我們特別與技嘉科技聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，這不僅是具有最強大效能及絕佳影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G世界最佳利器，猶如隨身攜帶未來。」

技嘉科技移動產品事業中心副總經理陳俊丞提到：「不同於其他電競筆電僅強調顯卡及規格，GIGABYTE專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必成為驗證筆電實力的重要戰場。HTC是虛擬實境的前瞻領導廠商，我們很高興這次能透過AORUS筆記型電腦與HTC合作，在GAMING和CREATOR領域軟硬體結合，於好攜帶的筆電機身內結合真機械軸鍵盤及高更新率電競面板，並搭載技嘉獨家專利的散熱系統及人工智慧軟體引擎，相信在VR的內容運算上一定是如虎添翼，這可以說是國內合作的創舉，也希望Cosmos Series x AORUS 15G能帶給玩家最佳的VR遊戲體驗。」

HTC 與 GIGABYTE深度整合，經過VIVE與AORUS雙方研發部門幾近苛求的反覆測試，找出最適合VR虛擬實境環境的設定與配置；並領先業界帶來一鍵開啟「專屬VR 模式」之獨家設計，搭配HTC VIVE、HTC U20 5G 等新世代產品，完美呈現PC-VR的串流，立即躍進最全方位的視聽饗宴。

在效能筆電上有許多繁複的使用模式(Power Scheme)可供選擇，但許多使用者並不清楚這些模式，更遑論在使用哪些特定程式時，該切換到哪種模式。技嘉認為使用者不應該煩惱這些問題 ，為了解決使用者痛點，技嘉推出世界第一台搭載AI人工智慧的效能筆電 。它能夠智慧偵測當下正在執行的程式或遊戲，並經由機器學習給予最佳化的系統設定，包含CPU、GPU及系統風扇。即使筆電沒有接上AC電源，亦能透過AI判定的使用模式，讓您擁有最佳的VR遊戲體驗！

這次的「Cosmos Series x AORUS 15G」針對專業電競設計全新外型，搭配了全金屬霧面機身、真機械式鍵盤、一體成型設計的觸控板，且觸控板左上配有指紋辨識功能，此外並搭載玩家喜愛的全彩背光鍵盤並客製專屬HTC VIVE圖案及桌布，帶給玩家更酷炫的質感。

(中時 )