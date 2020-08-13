桃園市新住民人口多，族群融合展現無遺，中壢區中原國小校長黃木姻估計，桃園市國小約有2成台灣學生選擇東南亞語言為選修，主因在於有趣且實用。桃園市教育局也讓學生製作動畫、自編東南亞語教材，展現多國語言軟實力。

桃園市新住民人口達到6萬多人，全國排名第4。桃園市教育局出版印尼語版「泡泡王的祕密」、「菜鳥農夫」繪本，並讓學生挑戰印尼、越南語配音，製作成動畫，作為桃園市新住民語文教育的自編補充教材。

協助「菜鳥農夫」配音的學生黃芸婕僅小二，爸媽都是台灣人，去年暑假參加越南語教學後，升上小二就選修越南語。此次為了配音，每天回家都念越南語給媽媽聽，甚至連媽媽都會講該段台詞。

另名配音「泡泡王的祕密」的小五學生黃薇伊說，小二開始學習印尼語，雙親都是台灣人，但她覺得印尼語很有趣，未來也很實用，因此決定選修。黃薇伊說，目前已經能基本的對話、溝通，甚至有自信可以帶爸媽到印尼自助旅行，協助當翻譯沒有問題。

動畫計畫總執行黃木姻說，桃園的孩子在校，除了本土語言外，還可以選修印尼、泰國、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨語言。就她觀察，約有2成台灣學生選修東南亞語言，基本目標是希望小學畢業時，學生能有基本的聽說讀寫能力。

(中時 )