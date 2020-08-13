和碩(4938)與子公司鎧勝-KY(5264)今日同時停牌，和碩下午召開重大訊息說明會，和碩將與鎧勝-KY(5264)進行合併，鎧勝-KY股票將下市。和碩董事長童子賢作出終止鎧勝-KY上市的決定，也是因應近2年市場變化快速所作的止血措施。和碩併購鎧勝，以每股現金87.5元支付鎧勝股東，溢價率21.4%，併購總金額為145億元。

鎧勝-KY(5264)於今(13)日17時30分，於證交所3樓記者室，由副總張昭平說明董事會決議併購案及終止上市案。證實將併入母公司下市。

今年首季，鎧勝-KY因大虧13.04億元，創史上新高，拖累母公司和碩合併財報營業利益虧損，引發和碩股東微詞，董事長童子賢向股東解釋，主要因兩轉投資事業景碩(3189)及鎧勝-KY營運欠佳認列20億元左右損失。

鎧勝-KY自2018年起積極佈局手機業務，大舉資本支出早成就生產成本高昂，連續兩年虧損，累計合計2018年到今年首季虧損已經超過36億元。鎧勝-KY曾經在2013年發放現金股利9元，2015年時股利發放現金股利8元，但之後股利發放就逐年減少。今年現金股利為1.01元。

(時報資訊)